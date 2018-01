Sem Paulo Victor e Guerrero, técnico faz mistério na escalação do Flamengo O goleiro Paulo Victor ficou fora do treino deste sábado no Flamengo e não enfrentará o Palmeiras neste domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador tem uma lombalgia e foi descartado pelo técnico interino Jayme de Almeida. César será o substituto.