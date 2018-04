Sem Pelé, Marta chega ao Santos nesta quinta-feira

Pelé, que entregaria a camisa 10 do Santos para Marta, no centro do gramado da Vila Belmiro, não poderá comparecer à solenidade. O Rei avisou à sua assessoria na capital paulista que não pode ir a Santos nesta quinta em razão de compromissos contratuais, dentre os quais, gravações publicitárias em cidades do interior.

"Infelizmente, esse compromisso impedirá a minha presença. Fico muito triste, mas as chuvas atrapalharam minha programação e, devido ao prazo para finalização do comercial, não poderei adiar a gravação. Estarei indo para Angola na próxima semana para este meu compromisso profissional e quanto logo for possível irei a Santos dar um abraço na Marta", disse Pelé em comunicado.

Contratada por empréstimo de três meses, Marta poderá deixar o seu nome marcado na história do Santos com a conquista de dois títulos que ainda faltam no seu currículo: a Copa do Brasil, que tem início em 15 de setembro e término em 15 de dezembro, e a Libertadores, de 4 a 18 de outubro.

A versão feminina da mais importante competição do futebol sul-americano foi criada a partir da sugestão do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, apresentada na Comissão Organizadora do Mundial de Clubes da Fifa e aceita pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Marta ganhará R$ 150 mil por mês e durante sua rápida passagem pelo Santos terá carro à disposição e vai morar num apartamento de alto padrão por conta do clube. Outra vantagem é que ela voltará a jogar ao lado de quase todas as suas companheiras da seleção brasileira.

"A Marta será muito importante para alcançarmos nossos objetivos de conquistarmos a Copa do Brasil e a Libertadores. Acredito que ela se integrará facilmente ao grupo, já que muitas das atletas fazem parte da seleção brasileira", disse Kleiton Lima, técnico do Santos e também do Brasil.