Sem Pintado, Guarani deve anunciar o técnico Marcelo Chamusca nos próximos dias

A partir desta semana, o Guarani iniciará uma nova reformulação em seu elenco. Eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, a diretoria anunciará mudanças no grupo de jogadores, assim como discutirá a chegada de um novo treinador, já que Pintado virou auxiliar-técnico do São Paulo.

O nome de Marcelo Chamusca é dado como certo, bem como a vinda do fisicultor Roger Gouveia. A dupla vai comandar o time no Campeonato Brasileiro da Série C. O treinador está desempregado desde o início do ano, quando foi dispensado no Sampaio Corrêa. Antes, passou por Atlético-GO e Fortaleza.

O Guarani foi apenas o nono colocado da Série A2, com 27 pontos ganhos. O time agora só voltará a campo no dia 22 de maio, quando receberá o Guaratinguetá, em casa, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C.

É certo que alguns jogadores não vestirão a camisa do time no segundo semestre. Um deles deve ser Max, atacante que não rendeu o esperado e que já indicou em entrevista que não permanecerá em Campinas. E a lista deve aumentar após reunião entre o presidente Horley Senna e o superintendente Waldir Lins.