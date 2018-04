Sem polêmicas, Manchester United derrota Liverpool

MANCHESTER - O Manchester United venceu o clássico mais tradicional do futebol inglês neste domingo e manteve a boa vantagem na liderança da tabela. Jogando no Old Trafford, o time anfitrião derrotou o Liverpool por 2 a 1, em partida válida pela 22ª rodada.

O triunfo deixou o Manchester com 55 pontos, dez acima do vice-líder Manchester City, que ainda jogará neste domingo, contra o Arsenal, fora de casa. O Liverpool, por sua vez, estacionou na 8ª colocação, com 31 pontos.

Ao contrário dos últimos confrontos entre os dois times, o clássico deste domingo não contou com polêmicas. Antes do apito inicial, o uruguaio Luis Suárez cumprimentou todos os jogadores do Manchester, incluindo o lateral Evra. Os dois jogadores se envolveram em polêmica em 2011 por conta de uma acusação de racismo de Evra contra o atacante do Liverpool.

Suárez chamou mais atenção neste domingo com a bola rolando. Ele protagonizou com Robin Van Persie o duelo dos artilheiros do Campeonato Inglês. O holandês acabou levando a melhor. Ele foi o responsável pelo primeiro gol da partida, aos 18 minutos. Na marca do pênalti, só precisou completar cruzamento rasteiro para deixar o Manchester em vantagem. Foi seu 17º gol na competição.

Suárez não deixou sua marca no clássico, mas deu trabalho à defesa dos donos da casa, no segundo tempo. O Liverpool teve um início discreto e praticamente só assistiu ao Manchester, desfalcado de Wayne Rooney, desperdiçar chances na primeira etapa.

Após vacilar no ataque, o Manchester mostrou maior eficiência no início do segundo tempo e ampliou a vantagem logo aos 9 minutos. Em posição duvidosa, o zagueiro Vidic desviou de cabeça e mandou para as redes.

Foi somente depois de levar o segundo gol que o Liverpool acordou na partida. O técnico Brendan Rodgers arriscou e trocou o volante brasileiro Lucas Leiva pelo atacante Sturridge. A mudança deu certo e o recém-contratado reduziu a vantagem dos rivais. Aos 12 minutos, ele aproveitou rebote do goleiro, após finalização de Gerrard, e marcou o único gol do Liverpool.

Mais confiante, o Liverpool ensaiou uma pressão na metade final do segundo tempo, sem sucesso. Cansado, o Manchester passou a atuar de forma recuada e apenas administrou a vantagem conquistada no placar.