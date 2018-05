Sem pontuar, Ponte Preta acende luz amarela e corre atrás de reforços A Ponte Preta vive um momento delicado após sofrer duas derrotas consecutivas no Campeonato Paulista. Caiu fora de casa diante do Oeste, por 3 a 1, e depois em casa para o Santos, por 2 a 0. Por isso mesmo, a diretoria já mudou o discurso e promete buscar três ou quatro reforços que possam dar equilíbrio ao time dirigido por Vinícius Eutrópio, o primeiro a sofrer pressão. O nome colocado como prioridade é do goleiro César, do Flamengo, uma vez que Matheus e João Carlos não foram bem nos dois jogos.