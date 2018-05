Sem posição preferida, Sánchez Miño quer ser o curinga do Cruzeiro

"Ao longo dos anos, fui aprendendo que quanto mais posições você possa jogar, mais possibilidade tem de estar entre os 11 titulares. Mais possibilidade para o técnico poder usar. Sempre joguei em várias posições. Em cada lugar do campo, em cada posição, tenho meus defeitos e minhas virtudes", disse.

Após entrar durante a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro - o empate por 0 a 0 com a URT -, Sánchez Miño foi escalado entre os titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, no meio-de-campo. Agora ele que seguir no time, independentemente da posição em que for escalado.

"Trato de não me fixar em uma posição, ouvir os meus companheiros e o que diz o técnico para o que pretendem em cada posição, para quando necessitarem, estar pronto para jogar", afirmou.

O polivalente argentino garante já estar adaptado ao novo clube e elogiou o trabalho do técnico Deivid neste início de temporada. "Já me senti muito bem até mesmo antes da minha primeira partida, durante os treinamentos, e estou muito contente. É uma equipe forte, que está trabalhando muito dentro e fora de campo e isso é o mais importante, porque os resultados sempre virão com trabalho", comentou.