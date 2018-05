Sem pressão e com apoio da torcida, Sport só pensa em bater o Bahia no Recife

Contratado há pouco mais de uma semana, o técnico Claudinei Oliveira estreou no Sport com vitória por 2 a 1 em cima do Paraná e já ganhou a confiança do torcedor rubro-negro. Mas ele ainda precisa mostrar a sua força no estádio da Ilha do Retiro. Neste domingo vai ter a oportunidade de fazer o seu primeiro jogo no Recife em um duelo nordestino contra o Bahia, às 19 horas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo em Curitiba tirou o Sport da zona de rebaixamento e agora aparece com quatro pontos. Mais do que isso, deu tempo para que a nova comissão técnica pudesse trabalhar sem nenhum tipo de pressão. "Tenho a certeza de que o time está em evolução, mas também sei da necessidade de somarmos pontos em casa. E trabalhamos a semana de olho neste objetivo", garantiu o técnico.

Antes dele, o clube vinha trabalhando com Nelsinho Baptista. Perdeu na estreia por 3 a 0 para o América-MG, em Belo Horizonte, e empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Recife. O antigo treinador deixou o cargo em atrito com a diretoria no meio de uma grande crise.

Em busca de confiança e entrosamento, Claudinei Oliveira praticamente confirmou a mesma formação que venceu o Paraná. Além disso, considerou importante o treino com portões abertos, neste sábado, que reaproximou o time da torcida.

Mas o grupo continua com baixas. Andrigo vinha se recuperando de um incômodo na coxa e chegou a aparecer no gramado na última quinta-feira, mas voltou a sentir dores e acabou poupado. Raul Prata está com conjuntivite e também é dúvida para o banco de reservas. O zagueiro Henríquez ainda trata uma pubalgia e não deve ser relacionado, enquanto que o goleiro Magrão, que passou por uma artroscopia no joelho direito, treinou com o grupo e tenta apressar a sua volta.