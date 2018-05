Sem pretensões, Atlético-MG joga por honra no Mineirão

"Vai ser um jogo para honrarmos a camisa do Atlético. Temos que entrar e fazer um bom jogo para conseguirmos a vitória", destacou o lateral Júnior, que deverá voltar a ser titular do setor esquerdo, já que Thiago Feltri está suspenso.

"A última impressão é sempre a que fica", ressaltou o atacante Diego Tardelli. "Temos que terminar o ano com dignidade."

Os dois times entram em campo para cumprir tabela, mas Tardelli ainda tem um bom motivo para estar motivado. Com 19 gols, ele divide a artilharia do Brasileirão com o atacante Adriano, do Flamengo. "Vou tentar acender mais uma luz na casa dele para ver se ele queima o outro pé para não jogar", brincou o jogador, se referindo ao acidente com uma lâmpada de jardim que na rodada passada tirou o Imperador da partida contra o Corinthians, no último domingo, em Campinas.

Depois de chegar a liderar e permanecer a maior parte do campeonato no G-4, o Atlético vacilou no final e agora ocupa a sexto posição, com 56 pontos, tendo sido ultrapassado pelo rival Cruzeiro, quinto colocado, com 59.