Sem pretensões no Brasileirão, Flamengo joga contra o Palmeiras no Maracanã O Flamengo recebe o Palmeiras no estádio do Maracanã, no Rio, neste domingo, às 17 horas, em partida válida pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos, na 12.ª posição da tabela de classificação, o time rubro-negro carioca não tem perspectivas na competição além de terminar em uma colocação mais confortável.