Sem problemas físicos, Danilo pede mais oportunidades no Corinthians

Um dos poucos - ou único momento de alegria da torcida do Corinthians - na derrota por 1 a 0 para o São Bento foi quando Danilo entrou no lugar de Gabriel. Idolatrado pelos torcedores, o atacante mostrou estar bem fisicamente e ao final da partida, deixou claro que espera ter mais oportunidades nas próximas partidas.

“Agora é esperar oportunidade e ter mais chance. Estou bem agora. Já são três semanas treinando normal, sem problemas físicos. Estou pronto para jogar”, avisou o atacante, que entrou aos 24 minutos do segundo tempo, no lugar do volante Gabriel.

Danilo, entretanto, afirma que ainda não sente que tenha condições de atuar por 90 minutos. “Difícil voltar assim, mas vamos lá, que devagarzinho estou 100%”, projetou.

Um dos problemas detectados no elenco do Corinthians neste início de temporada é a falta de um centroavante. O técnico Fábio Carille começou o ano com Kazim na posição e agora tem apostado em Júnior Dutra. Danilo, que tem treinado como centroavante, se coloca a disposição para ajudar no setor. “Posso fazer essa função tranquilamente. Aliás, é a que estou mais pronto para fazer neste momento”.

O Corinthians volta a campo na segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.