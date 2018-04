Sem problemas, Grêmio bate América-RN no Machadão

O atual vice-campeão da Taça Libertadores passou pelo rebaixado América em um jogo monótono e pior, sem o auê das arquibancadas, e chegou aos 57 pontos encostando no Cruzeiro. Tudo a favor do Grêmio para conquistar mais três pontos para continuar na briga por uma das três vagas ainda disponíveis à Taça. Veja também: Classificação Calendário e resultados O adversário natalense poupou sete titulares para a partida da terça-feira (27), pela Copa RN, que pode abrir caminho para o América tentar participar da Copa do Brasil. Se o primeiro rebaixado tem elenco fraco, imagine desfalcado. O Grêmio sem o goleiro Saja e o meia Tcheco não precisou correr muito para bater o lanterna do Basileirão e continua sonhando com uma vaga no principal torneio do Continente. Os gaúchos precisaram de apenas 21 minutos para abrir o marcador, quando William Magrão, recebeu uma bola enfiada pelo meio, pelo colega Mahílson. A marcação americana parou e ele soltou um "petardo" de perna esquerda, sem chances para o goleiro Azul, que 13 minutos antes, evitou o que seria o primeiro gol gremista, quando a bola resvalou na cabeça do zagueiro Robson e quase lhe traía. O América não causou preocupação ao Tricolor dos Pampas até aos 31 minutos, quando o atacante Léo Papel chutou forte por sobre o travessão de Marcelo, após escanteio cobrado pelo lateral Berg. Léo Papel tentou outra vez aos 42, mandando outra bomba por cima da meta de Marcelo. Depois de outra etapa de futebol morno e sem inspiração, o Grêmio de novo aos 21, desta fez no segundo tempo, balanço América-RN 0 Azul, Rogélio, Robson e Carlos Eduardo; Angelo , Joelan, Toni, Vasconcelos (Washington) e Berg; Léo Papel (Wendes) e Rogelio Ávila (Binha) Técnico: Paulo Moroni Grêmio 3 Marcelo, Patrício, William, Léo e Bustos; William Magrão , Mahílson, Jonas (Jonatan) e Diego Souza; Marcel (Tuta) e Ramon (Sandro) Técnico: Mano Menezes Gols: William Magrão, aos 21 minutos do primeiro tempo; Marcel, aos 21, e Diego Souza, aos 27 minutos do segundo tempo Árbitro: Felipe Lombardi (SP) Estádio: Machadão u as redes americanas. Tudo começou com uma bomba de Diego Silva, Azul fez defesa parcial, Mahílson também tentou e foi Marcel, camisa 9 do Tricolor, que terminou conferindo para o gol. Estranhamente, o técnico Mano Menezes substituiu o autor do segundo gol gremista por Tuta. As coisas foram ficando mais fáceis para o Grêmio. O terceiro gol foi de Diego Souza, aos 27, aproveitando a furada na tentativa de cabeceio do volante Toni, que não conseguiu afastar o perigo da área do América. O escanteio, batido pelo lateral colombiano Bustos, veio sob medida. A bola sobrou para o camisa 10 do time que ainda pensa na Libertadores. Diego dominou, olhou e bateu forte, para afastar qualquer possibilidade de zebra. Grêmio 3 a 0 América. Com três pontos facilitados pelo desinteresse americano, o Grêmio deixou claro que está na briga. "O mais importante é que fizemos nossa parte e jogamos a responsabilidade para as outras equipes", frisou Diego Souza depois do jogo, prometendo muita disposição para o jogo contra o Corinthians, em pleno estádio Olímpico, na última rodada.