Sem problemas, Pepe já define Guarani O técnico Pepe vive momentos de tranqüilidade no Guarani. Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos ganhos, o time não tem problemas de contusão ou suspensão para enfrentar o Coritiba no próximo sábado, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Isso porque o goleiro Jean e o zagueiro Paulão, que não atuaram diante do Fortaleza, já tiveram suas voltas confirmadas pelo treinador. Jean não enfrentou o Fortaleza por estar com uma contusão na coxa direita, desfalcando o Guarani pela primeira vez na temporada. Segundo o médico do clube, Milton Possedente, o jogador não sente mais dores e nesta terça-feira já treinou normalmente com o restante do elenco. Com a sua volta, Fernando, que tinha feito sua primeira partida como titular do time de Campinas, volta ao banco de reservas. O zagueiro Paulão também volta ao time. Ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e estará em campo ao lado de Bruno Quadros e Juninho, formando a linha de três zagueiros adotada por Pepe na competição e que vem dando bons resultados.