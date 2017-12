Sem quatro jogadores, Palmeiras retoma os treinos da pré-temporada

O Palmeiras iniciou nova semana de pré-temporada nesta segunda-feira, mas ainda não conseguiu trabalhar no campo com todo o elenco profissional de 31 atletas. O time se reapresentou pela manhã para as atividades na Academia de Futebol sem poder contar com dois reforços para 2017. O meia Alejandro Guerra, assim como o atacante Willian, tiraram o período para resolver problemas pessoais da mudança para São Paulo e foram algumas das ausências na atividade.

O venezuelano Guerra, ex-Atlético Nacional, se apresentou ao clube no último domingo após se despedir com muita festa da torcida do antigo clube em Medellín. O meia esteve na Academia de Futebol para conhecer o local e conversar com os colegas, porém não trabalhou com o grupo. A comissão técnica liberou o jogador nesta segunda-feira para resolver problemas do visto de trabalho e de permanência no Brasil. A tendência é que nesta terça-feira o jogador faça o primeiro treino com o elenco.

Já o atacante Willian, que na última semana deixou o Cruzeiro e começou a treinar com o Palmeiras, tirou a manhã para cuidar da mudança de Belo Horizonte para São Paulo. Outra baixa no trabalho foi o zagueiro colombiano Yerry Mina. O defensor se apresentou no domingo e repetiu a rotina de atividades internas na academia. O defensor só começará a fazer os trabalhos no campo na semana que vem.

A outra ausência foi do meia Moisés. Por opção da comissão técnica, ele fez trabalhos somente na academia, para recuperar o condicionamento físico. O jogador não deve ser relacionado para o amistoso do próximo sábado, contra a Chapecoense, na Arena Condá, o primeiro compromisso do Palmeiras em 2017.

Na atividade desta manhã o técnico Eduardo Baptista dividiu o elenco por posições e depois, fez trabalhos em campo reduzido. Um dos destaques foi o atacante Alecsandro, que marcou vários gols. Ao contrário da última semana, o elenco do Palmeiras não ficará concentrado na Academia de Futebol, porém vai fazer trabalhos em dois períodos.