Sem Raniel e cobrado pela torcida, Cruzeiro fecha treino antes de pegar o Vasco

O Cruzeiro encerrou a preparação para encarar o Vasco em clima de mistério e cobrança. Nesta terça-feira, o técnico Mano Menezes comandou na Toca da Raposa II o último treino do time celeste antes do confronto desta quarta, às 21h45, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores.

Cerca de 20 torcedores de uma organizada cruzeirense compareceram à entrada principal do CT e esperaram os jogadores. Dedé, Thiago Neves, Lucas Romero e Edílson foram alguns dos nomes que pararam seus veículos e escutaram as cobranças pacíficas dos integrantes da torcida.

Mas não foram só os torcedores que ficaram do lado de fora da Toca da Raposa. Mano fechou os portões da atividade à imprensa e permitiu a entrada apenas quando os jogadores realizavam um treino recreativo. A ausência mais sentida foi Raniel, que realizou trabalho na parte interna do CT.

Não foi divulgada nenhuma justificativa para a ausência de Raniel no treino, mas o atacante recentemente queixou-se de dores no joelho e chegou a ser dúvida para algumas partidas. Caso o substituto imediato do lesionado Fred não possa jogar, Sassá deverá ser o titular contra o Vasco.

Esta não é a única dúvida deixada no ar por Mano. Na lateral direita, Edílson se recuperou de lesão e voltou a treinar normalmente esta semana, mas a tendência é que Lucas Romero siga na função na quarta. Já no meio de campo, Arrascaeta pode ser titular, o que acarretaria na saída de Thiago Neves, Robinho ou Rafinha.

Estas dúvidas só serão solucionadas minutos antes da partida, quando Mano anunciar a escalação do Cruzeiro. A tendência é que ele leve a equipe a campo com: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha (Arrascaeta); Raniel (Sassá).