Sem receber, Narciso cobra o Santos Afastado do futebol desde maio do ano passado, quando se submeteu a um transplante de medula óssea, por causa de uma leucemia, Narciso está pedindo socorro ao Santos. Recuperando-se em Aracaju, o jogador reclama por não ter recebido o 13º salário e as férias e pelo fato de o clube também não estar pagando seu direito de imagem desde dezembro. A denúncia foi feita na noite desta quinta-feira pelo procurador de Narciso, Luiz Alberto Araújo, à uma emissora de rádio de Santos. De acordo com o agente, com a verba que recebeu pela participação no Torneio Rio-São Paulo, a diretoria do Santos pagou os direitos referentes ao mês de dezembro, além de 13º e férias para a maior parte do elenco. Só ?esqueceu? de Narciso. "Conversei com o gerente administrativo, Dagoberto Fernando dos Santos, e não aceitei o argumento de que o clube estava saldando apenas as prioridades", revelou Luiz Alberto Araújo, lembrando que o pagamento de Narciso não pode ser desprezado, por se tratar de uma questão humana. Ao tomar conhecimento do problema, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prometeu quitar todos os débitos com o jogador nesta sexta-feira.