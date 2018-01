Sem reconhecimento da Fifa, País Basco faz 3 a 1 na Tunísia em amistoso

Após três anos, a seleção do País Basco voltou a se reunir nesta sexta-feira para uma partida contra uma seleção nacional reconhecida pela Fifa. Com uma equipe formada basicamente por jogadores do Athletic Bilbao e da Real Sociedad, a equipe basca recebeu a Tunísia no San Mamés, em Bilbao, e venceu por 3 a 1.

O País Basco, região no norte da Espanha e no sudoeste da França, tem relativa autonomia do governo espanhol, mas sua federação nacional não é reconhecida pela Fifa ou pela Uefa. Diversos grupos separatistas reivindicam a independência, sendo o mais conhecido o ETA, organização terrorista que encerrou a luta armada no início de 2011.

Sem poder disputar competições internacionais, a seleção basca se reúne tradicionalmente na véspera do Réveillon para um amistoso. Nos últimos dois anos, enfrentou a Catalunha, outra região que reivindica separar-se da Espanha.

Desta vez, a rival foi a Tunísia, que se prepara para a Copa das Nações Africanas. Os bascos saíram na frente com Illarramendi, ex-Real Madrid e atualmente na Real Sociedad. Aduriz, veterano do Athletic Bilbao fez o segundo, enquanto Oyarzabal, jovem da Real Sociedad, anotou o terceiro. Ferjani Sassi descontou.