Sem recursos, Santos sai em busca de financiamentos

Luis Álvaro foi ao mercado em busca de financiamentos. Pediu adiantamento ao Clube dos 13 e solicita dinheiro no mercado financeiro. Colocou em jogo seu prestígio pessoal de ex-diretor do Banco Central e autoridade brasileira em avaliação imobiliária. Também ajuda citar que tem como aliados Fabio Barbosa (presidente do Banco Santander) e Walter Schalka (presidente do Grupo Votorantim). "Estamos buscando novas formas de financiamentos", afirma o presidente.

O Santos vai precisar do dinheiro também porque comprou porcentagens dos direitos sobre Bruno Rodrigo (40%), Bruno Aguiar (50%) e Marquinhos (50%). Terá de pagar sua novas dívidas.

Embora saiba que assumiu um clube em situação financeira difícil, as declarações públicas de Luis Álvaro são de otimismo. Justamente para evitar comprometer o nome do Santos com credores e possíveis parceiros. Em janeiro, o dirigente espera conseguir "dinheiro novo" para o clube usando sua reputação e a de seu grupo de apoio.