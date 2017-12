Sem reforços, Luxemburgo se irrita A falta de reforços segue irritando o técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta sexta-feira, ao ser perguntado sobre a equipe que disputará a Copa dos Campeões, admitiu que está distante da ideal. ?Não é o que eu pensava que teria em mãos. Ainda falta alguma coisa. O Palmeiras vai entrar fragilizado.? Luxemburgo espera que Arce renove seu contrato, que termina no final do mês, a tempo de viajar para Teresina e enfrentar o Bahia dia 3 de julho. Caso o paraguaio não reúna condições, Barão ou Vinícius, que subiram do Palmeiras-B, poderão substituí-lo. Na lateral esquerda, Diego, também do Palmeiras-B, está ganhando uma chance.