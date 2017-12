Sem regalias, Marcelinho Carioca acerta com o Santo André

Pelo menos, por enquanto, nada de voltar ao Corinthians. O meia Marcelinho Carioca, de 36 anos, ex-ídolo da Fiel, acertou todos os detalhes com o presidente Jairo Livolis e se apresenta no Santo André na próxima segunda-feira para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. As bases do acerto não foram reveladas, mas a direção do clube assegura que o ex-corintiano não terá nenhum tipo de regalia. "O Marcelinho não terá tratamento diferenciado. Coloquei que ele será igual a todos e ele entendeu bem", disse, satisfeito, Livolis. Marcelinho, que recentemente deixou a TV Bandeirantes, onde era comentarista e às vezes repórter, ganhou a certeza de que a sua camisa será a de número 7. O seu contrato é válido até 31 de novembro. O presidente aproveitou para explicar que o clube não vai fugir do seu teto salarial e que dois empresários vão ajudar no pagamento o restante do salário. "Nós do Santo André não vamos sair do nosso teto, da nossa base salarial. Vamos pagar o salário padrão a ele e dois empresários vão pagar o restante". O valor total, porém, não foi revelado. O jogador não quis comentar nada sobre o acerto, criando o suspense para sua apresentação oficial na segunda-feira, que promete ser concorrida. O time do ABC é 15.º colocado da Série B, com seis pontos. Na próxima rodada, o Santo André encara a Ponte Preta neste sábado, às 16 horas, no Estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada.