Sem registro, Juninho Capixaba fica fora da estreia do Corinthians no Paulistão

O Corinthians terá um desfalque inesperado para a partida contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Pacaembu, jogo que marcará a estreia das equipes no Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, contratado do Bahia, ficará fora por ainda não estar inscrito no torneio estadual.

Para estar em condições legais de jogo na primeira rodada, era preciso que o jogador fosse inscrito até a última quarta-feira, mas o registro não aconteceu. A tendência é que ele já esteja regularizado para a partida contra o São Caetano, no domingo seguinte, pela segunda rodada.

A comissão técnica já esperava que isso pudesse acontecer, pois ainda falta a liberação de alguns documentos por parte do Bahia. Entretanto, nada que vá impedir o lateral de atuar normalmente pelo clube nos jogos seguintes.

Sem Capixaba, que foi um dos destaques do Corinthians na vitória nos pênaltis sobre o PSV Eindhoven, quarta-feira, pela Florida Cup, o técnico Fábio Carille deve escalar Guilherme Romão na sua posição. O garoto aparece como reserva imediato do lateral-esquerdo neste início de temporada, superando Moisés, que perdeu espaço neste ano e, quando foi exigido em 2017, não foi tão bem.

Renê Júnior e Júnior Dutra, os outros dois atletas contratados, estão regularizados e em condição de jogo para o Paulistão. Vale lembrar que o Corinthians jogará no Pacaembu porque o Itaquerão passa por processo de troca de gramado. Isso fará com que a equipe fique alguns jogos longe do seu estádio.