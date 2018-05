Sem regularização, Erazo desfalca Atlético-MG na Copa Sul-Minas-Rio

Para poder entrar em campo com a camisa atleticana, o ex-jogador do Grêmio deveria ter sido inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a noite desta sexta. Como a regularização não foi efetivada, Erazo ainda não tem condições de jogo e nem viajará com a delegação para o jogo em Florianópolis.

A escalação de Erazo entre os titulares era certa. O defensor jogaria no lugar de Leonardo Silva, que sofreu uma entorse no pé direito e segue fazendo tratamento médico. Sem poder contar com o reforço, o técnico Diego Aguirre agora deve escalar Jesiel ao lado de Edcarlos na zaga atleticana.

Antes de perder Erazo para este jogo, o treinador já havia decidido poupar alguns titulares, como o atacante Lucas Pratto, que está perto de deixar o clube rumo ao futebol chinês, os laterais Marcos Rocha e Douglas Santos e o volante Leandro Donizete. Aguirre, que só conheceu os jogadores no início de janeiro, quer aproveitar a partida para fazer testes.