Sem Reinaldo, São Paulo divulga inscritos na pré-Libertadores

om novidades, o técnico Edgardo Bauza definiu nesta segunda-feira a lista dos jogadores do São Paulo que vão enfrentar o César Vallejo, do Peru, na primeira fase da Copa Libertadores da América. Nesta primeira relação, o regulamento permite inscrever 25 atletas. Se avançar para a etapa de grupos, o clube poderá colocar mais cinco, com numeração fixa de 26 a 30.

Os recém-contratados Diego Lugano, Mena, Kieza e Calleri estão inscritos. Além deles, o lateral-direito Mateus Caramelo, que voltou de empréstimo, também está regularizado e à disposição de Bauza. O elenco viaja na manhã desta terça-feira para Trujillo, no Norte do Peru, em voo fretado. O jogo de ida é na quarta-feira e a volta está marcada para o dia 10, no estádio do Pacaembu.

Bauza indicou 25 jogadores para a fase preliminar da competição

Do elenco, Bauza deixou de fora da relação três laterais. Do lado esquerdo, estão fora Reinaldo e Matheus Reis. Já pelo lado direito, Auro, fica fora dessa primeira listagem. A surpresa é Caramelo, que voltou de empréstimo da Chapecoense e vai ficar como reserva de Bruno.

A exigência da Conmebol por uma numeração fixa atrapalhou alguns jogadores de escolherem os seus números preferidos. Calleri, por exemplo, gosta da 27, mas terá que atuar com 12. O goleiro reserva Renan Ribeiro terá de abrir mão da 30 para usar a 22. O zagueiro Diego Lugano está confirmado com a número 5.

Confira a lista com os atletas inscritos:

1-Denis

2-Bruno

3-Rodrigo Caio

4-Lucão

5-Lugano

6-Carlinhos

7-Michel Bastos

8-Daniel

9-Kieza

10-Paulo Henrique Ganso

11-Wesley

12-Calleri

13-Wilder

14-Alan Kardec

15-João Schmidt

16-Mateus Caramelo

17-Rogério

18-Breno

19-Lyanco

20-Centurión

21-Mena

22-Renan Ribeiro

23-Thiago Mendes

24-Léo

25-Hudson