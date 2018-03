Sem Renato Gaúcho, Flamengo e Grêmio estreiam na Primeira Liga

Garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores, Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas sem grande apelo para o duelo pela rodada inicial da Copa da Primeira Liga. Mais preocupado com o Campeonato Gaúcho, o técnico gremista, Renato Gaúcho, decidiu poupar o time titular e nem sequer viajou com o grupo para a capital federal.

Será a estreia das equipes na competição. Quem vencer assumirá a primeira colocação do Grupo B, já que América Mineiro e Ceará, os outros integrantes da chave, já atuaram e empataram sem gols, há duas semanas.

Na primeira edição da Primeira Liga, os dois times decepcionaram, com o Grêmio sendo eliminado na primeira fase, enquanto o Flamengo caiu nas semifinais. Com novo formato de disputa do torneio nesta edição, os dois primeiros de cada chave avançam para as quartas de final, que será disputada em jogo único, assim como a semifinal e a decisão.

Em busca de dar entrosamento para o time neste início de temporada, o técnico Zé Ricardo usará força máxima para a partida e vai ter, pela primeira vez, o colombiano Berrio à disposição. Contratado em janeiro, o jogador chegou do Atlético Nacional, da Colômbia, e ficará no banco de reservas.

No lado gremista, a direção do clube admitiu que, enquanto a Libertadores não tem início, o Campeonato Gaúcho será prioridade para quebrar a sequência de seis títulos do rival Internacional. Como fez no último ano em jogos na reta final do Campeonato Brasileiro para priorizar a Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho preferiu ficar em Porto Alegre com o time titular e enviou o auxiliar Alexandre Mendes para Brasília.

A partida será um bom teste para os novos contratados do clube: Leo Moura, Cortez e Michel, trio que fará a estreia como titular contra o Flamengo. O jogo também marca o retorno de Bressan e Fernandinho, que estavam emprestados na última temporada e voltaram para fazer novamente parte do elenco gremista.