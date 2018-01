Sem renovar com o Botafogo, Neilton volta ao Cruzeiro

"O Botafogo de Futebol e Regatas agradece ao atleta Neilton pelos serviços prestados na vitoriosa temporada de 2015. O atacante foi de suma importância este ano e ajudou o Glorioso a retornar à elite do futebol brasileiro. Ao todo, foram 18 jogos e 6 gols", agradeceu o clube, em nota.

No mesmo comunicado, o Botafogo anunciou que não renovou o vínculo por empréstimo por "questões financeiras". "Por questões financeiras, devido ao orçamento do Botafogo para 2016, não será possível a renovação do contrato de empréstimo do atleta", informou o clube.

Revelado pelo Santos, Neilton chegou ao Botafogo no fim de julho para reforçar o ataque carioca, irregular ao longo da Série B. Havia expectativa de que ele pudesse seguir no clube em 2016. Mas nesta segunda o Botafogo decretou o fim do vínculo. "O Botafogo deseja boa sorte em seus futuros desafios a Neilton, que honrou a camisa e demonstrou total profissionalismo durante sua passagem pelo clube."