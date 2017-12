Sem renovar com o Grêmio, Negueba reforça o Atlético-GO

Apesar de não ter renovado seu contrato com o Grêmio, o meia-atacante Negueba deverá disputar mais uma vez a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Atlético Goianiense, campeão da Série B do ano passado.

Revelado pelo Flamengo, Negueba passou sem sucesso pelo São Paulo, prejudicado por uma lesão logo que chegou, em 2013, voltando depois à Gávea. Em 2015, ele defendeu o Coritiba, com algum sucesso. Suas atuações no Couto Pereira chamaram a atenção do Grêmio, onde ele foi reserva no Brasileirão do ano passado.

Apesar da boa campanha na Série B, a equipe do técnico Marcelo Cabo acertou com diversos reforços para 2017, com destaque para o zagueiro Roger Carvalho, campeão brasileiro com o Palmeiras. Também chegaram, entre outros, o volante Abuda, que passou pelo Vasco, e o atacante Willians, que jogou no Palmeiras e no Fluminense.