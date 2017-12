Sem Ricardo Oliveira, Santos joga amistoso contra o Bahia na Arena Fonte Nova No último amistoso antes do início do Campeonato Paulista, o Santos terá um time misto para enfrentar o Bahia, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A comissão técnica decidiu poupar por questões físicas mais de uma dezena de atletas.