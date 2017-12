Sem Rincón, Flu pensa em Edmundo A diretoria do Fluminense recebeu uma resposta negativa do meia Rincón, que não aceitou a proposta para se transferir para o clube, mas já pensa em procurar outros jogadores de ?peso?. Ao chegar ao Brasil, o atacante Edmundo admitiu que vem mantendo, há um mês, contatos com o superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angioni, embora não tenha conversado sobre salários. Ainda há rumores de que o meia Roger retorne ao clube por empréstimo. Segundo informações de bastidores, Rincón recusou um salário de US$ 80 mil, que lhe havia sido proposto pelos dirigentes do clube. Edmundo, por sua vez, ainda não falou em dinheiro com o clube, o que deve acontecer nos próximos dias, em encontro com Angioni. Ele ressaltou que depende da diretoria do Vasco para negociar uma eventual transferência para o Tricolor. Quanto a Roger, a possibilidade de o jogador retornar surgiu porque ele não se ambientou ao Benfica, que comprou o seu passe no final do ano passado.