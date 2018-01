Sem Rivaldo, Botafogo procura reforço O técnico do Botafogo, Levir Culpi, evitou comentar a contratação de Rivaldo pelo Cruzeiro. O jogador era pretendido pelo clube carioca e viria para o Rio numa parceria com a prefeitura. "Não costumo comentar sobre este tipo de assunto. Era uma possibilidade e seria ótimo tê-lo no grupo. Agora, temos de olhar para frente", disse Levir, afirmando, em seguida, que o Botafogo está atento para outros reforços. O presidente Bebeto de Freitas ainda não desistiu de contar com um jogador famoso para ser referência no ano do centenário do clube. Ele, porém, não revela nomes que interessam ao clube.