Sem Rivaldo, estádio do Mogi Mirim troca de nome pela quinta vez O estádio do Mogi Mirim mudou de nome mais uma vez. Com a saída do pentacampeão Rivaldo do comando do clube, a nova diretoria resolveu cancelar a homenagem que o ex-jogador havia feito ao próprio pai, nomeando o estádio como "Romildo Vitor Gomes Ferreira". A partir do ano que vem, o local voltará a se chamar "Vail Chaves".