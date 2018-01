Sem Robinho e com Fellype Gabriel, Palmeiras faz mistério

O técnico Marcelo Oliveira vai apostar na conversa para escalar o Palmeiras que enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 22h, no Allianz Parque, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador não comandou nenhuma atividade para demonstrar qual equipe vai levar a campo, mas já é certo que ele terá alguns desfalques importantes e novidades no banco de reservas.

A novidade foi a ausência do meia Robinho, que está com desgaste muscular e por isso será poupado da partida. Outros desfalques são o zagueiro Leandro Almeida e o atacante Alecsandro, já que ambos atuaram pelo Coritiba e Flamengo, respectivamente, pela Copa do Brasil e não poderá atuar por um segundo clube. O zagueiro Victor Ramos continua fora, com dores musculares.

Sem poder contar com os três, a tendência é que Marcelo Oliveira repita a dupla de zaga que enfrentou o Flamengo, com Vitor Hugo e Jackson. No meio, Andrei pode ganhar uma nova oportunidade e reforçar a marcação ao lado de Arouca e Cleiton Xavier. Já no ataque, Lucas Barrios tem grandes chances de ser titular pela primeira vez com a camisa alviverde.

Duas novidades devem aparecer no banco de reservas. O meia Fellype Gabriel, que treina com o elenco do Palmeiras desde maio e só agora aparece em condições físicas para pelo menos ficar como opção e o volante Daniel, garoto das categorias de base e que subiu para o time profissional recentemente.

Mesmo sem treino coletivo, o Palmeiras vai a campo com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Andrei, Arouca, Cleiton Xavier, Rafael Marques e Dudu; Lucas Barrios.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Aranha

Laterais: João Pedro, Egídio, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Jackson, Nathan e Vitor Hugo

Volantes: Amaral, Andrei Girotto, Arouca e Daniel

Meias: Cleiton Xavier e Fellype Gabriel

Atacantes: Cristaldo, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Leandro Pereira, Mouche, Rafael Marques e Lucas Barrios