Sem Robinho e Dátolo, Atlético-MG relaciona Cazares para viagem

O Atlético Mineiro já definiu a lista de relacionados para a estreia na Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Melgar, no Peru. Como viaja nesta tarde, o clube não fez mistério sobre os 20 jogadores que ficarão à disposição do técnico Diego Aguirre. A novidade é a presença do equatoriano Cazares, que ainda não estreou pelo clube.

Para poder jogar, Cazares depende que o Benfield, da Argentina, envie a documentação a tempo de ele ser regularizado. Ainda assim, entretanto, a inscrição dele na Libertadores é certa. Na mesma situação está Robinho que, fora de forma, nem viaja com o elenco para o Peru e fica em Belo Horizonte.

Outro desfalque é o meia Dátolo. O argentino sentiu um desconforto muscular na semana passada e está afastado dos treinamentos. Ainda não há uma previsão para ele deixar o departamento médico, onde tem a companhia de Thiago Ribeiro, outro jogador que, machucado, está fora da viagem ao Peru.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS:

Goleiros: Victor e Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Patric, Douglas Santos e Carlos César

Zagueiros: Leonardo Silva, Edcarlos, Tiago e Erazo

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Lucas Cândido e Eduardo

Meias: Cazares e Dodô

Atacantes: Pratto, Hyuri, Luan e Henrique