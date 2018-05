Sem Robinho e Edimar, Mano relaciona 22 jogadores no Cruzeiro para pegar o Flu

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado uma lista de 22 jogadores relacionados para o confronto diante do Fluminense, neste domingo, às 17 horas, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta grupo ficaram fora o meia Robinho, com lesão na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Edimar, poupado por desgaste muscular.

Assim, a dupla se juntou ao goleiro Fábio, ao lateral Mayke, ao zagueiro Dedé, aos meio-campistas Marcos Vinícius e Élber e ao atacante Judivan, que também enfrentam fases de recuperação de diferentes lesões ou cirurgia.

Em compensação, o time cruzeirense contará com o retorno do zagueiro Léo, que cumpriu suspensão na partida diante do Atlético-PR, no último dia 29 de outubro, após ter sido expulso no jogo contra o Vitória.

Eliminado pelo Grêmio na última quarta-feira na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro agora luta para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. A equipe mineira ocupa a 13ª posição da tabela, com 41 pontos, cinco à frente do Vitória, que hoje encabeça a zona do descenso no 17º lugar.

Confira a lista de atletas relacionados para o jogo:

Goleiros: Elisson, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Ezequiel e Lucas.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Léo e Manoel.

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, Bruno Nazário, Bruno Ramires, De Arrascaeta, Denilson, Henrique e Lucas Romero.

Atacantes: Alisson, Rafael Sóbis, Ramón Ábila e Willian.