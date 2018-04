Sem Robinho, Manchester City vence e mantém 100%

Com um ataque formado por Bellamy, Tevez e Adebayor, o Manchester não teve grandes dificuldades para vencer o atual lanterna do Inglês, com quatro derrotas. Melhor no jogo, o City abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Barry cobrou escanteio da direita e o atacante do Togo fez de cabeça. O gol foi o segundo de Adebayor pela competição.

A vitória deixou o Manchester City com nove pontos em quatro rodadas, ainda com um jogo a menos, aparecendo na quarta posição. O Manchester United é o terceiro, com a mesma pontuação do rival local, enquanto Chelsea e Tottenham dividem a liderança, somando 12 cada. Na próxima rodada, o City terá um confronto complicado contra o Arsenal, em casa, no dia 12 de setembro.