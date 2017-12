Sem Robinho, Parreira perde a sua melhor alternativa A contusão de Robinho estragou os planos do técnico Carlos Alberto Parreira. O jovem atacante tinha se tornado uma importante arma da seleção brasileira na Copa e devia até ser titular na partida contra Gana, nesta terça-feira, em Dortmund. Agora, corre o risco de nem jogar mais o Mundial da Alemanha. Robinho sentiu dores na coxa direita ao chutar uma bola no treino de sábado. Desde então, vem fazendo tratamento intensivo, mas está praticamente descartado para o jogo contra Gana. Ele irá fazer um exame médico nesta segunda para descobrir a gravidade da lesão. O problema é que Robinho estava tendo uma boa participação na Copa. Nos dois primeiros jogos do Brasil, contra Croácia e Austrália, ele entrou no segundo tempo - substituiu Ronaldo em ambos. Depois, quando Parreira poupou alguns jogadores contra o Japão, foi titular. Assim, Robinho acabou se tornando a principal opção de Parreira para mexer no time, principalmente por estar bem e ter características diferentes dos demais atacantes do grupo. Tanto que deveria ganhar a vaga de Adriano no ataque titular para o jogo contra Gana. Como Parreira já admitiu que não pensa em alterar o esquema tático da seleção durante o restante da Copa, a principal possibilidade de mudança do time, enquanto Robinho não voltar, se resume a Juninho Pernambucano. No mais, seria apenas trocar jogadores com as mesmas características. Programação A seleção faz nesta segunda-feira, a partir das 16h45 (11h45 pelo horário de Brasília), o último treino antes do jogo contra Gana. A expectativa é pela presença de Robinho, mas ele dificilmente vai participar do trabalho de campo - deve continuar o tratamento intensivo no Castelo Lerbach, a concentração do Brasil. O treinamento desta segunda-feira irá acontecer no SSG 90 Stadion, na cidade de Bergisch Gladbach, na região de Colônia. Como o Brasil já jogou no Westfalenstadion, em Dortmund, contra o Japão, não haverá treino de reconhecimento do estádio onde acontecerá a partida contra Gana. Brasil e Gana se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 12 horas (horário de Brasília), em Dortmund, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha.