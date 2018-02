Sem Romário, Alex Dias é o destaque nos treinos do Vasco O atacante Romário voltou a frustrar os torcedores e não apareceu nesta quarta-feira em Resende, no Sul Fluminense, local da pré-temporada do Vasco. Sem o artilheiro, o destaque do coletivo de titulares contra reservas foi o também atacante André Dias. O jogador veterano de 40 anos segue se recuperando de uma lesão na coxa direita. Contratado para reforçar o Vasco em 2007, o jogador tem sido a revelação dos treinamentos, mas a tendência é a de que seja escalado no banco de reservas, caso Romário consiga regularizar a sua situação contratual. Até o momento, Leandro Amaral é o dono da outra vaga no ataque vascaíno para estréia no Estadual do Rio, no dia 24, contra o Nova Iguaçu. Apesar da desvantagem inicial na briga, André Dias se mostrou feliz no Vasco. Destacou o ambiente no clube e a vantagem pelo fato de a base do time de 2006 ter sido mantida para esta temporada. ?É interessante para o Vasco. Foi uma ótima idéia manter o máximo da equipe do ano passado. Repôs algumas peças para 2007, como foi meu caso, e agora me resta procurar entrar no clima e no esquema tático vascaíno?, afirmou. Nesta quarta a diretoria do Vasco informou que o adversário do amistoso de sábado, em Resende, será a Portuguesa. Na última terça, o Boavista chegou a ser anunciado como o oponente vascaíno, mas as negociações não foram finalizadas com êxito.