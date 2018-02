Sem Romário, atração no Vasco é o filho Romarinho Com a ausência de Romário, dispensado pelo segundo dia consecutivo dos treinos em São Januário, seu filho, Romarinho foi a atração nesta sexta-feira em São Januário. Aos 13 anos, ele treina na categoria pré-infantil vascaína e foi mais assediado para entrevistas do que os jogadores que estarão em campo para o clássico contra o Flamengo, pelo segundo turno da Taça Rio. Apesar da pouca idade, Romarinho mostrou maturidade e desenvoltura para responder às perguntas e, ao contrário do pai, foi político em todas as respostas. Principalmente, quando indagado se sentia ódio do Flamengo. ?Não gosto do Flamengo, não torço pelo Flamengo, mas não tenho ódio por nenhum time. Gosto do Vasco e do América?, disse Romarinho que, a exemplo do pai, também não treinou, só que devido a uma entorse no tornozelo direito. E, além de atuar nas divisões de base vascaína, ele também estuda na escola do clube. Sobre o milésimo gol do pai, Romarinho também está ansioso para que aconteça e destacou não importar quem seja o adversário. E fez uma previsão de que a marca histórica será atingida pelo artilheiro com um gol de cabeça, apesar da baixa estatura do craque, 1,68 m. ?Qualquer time está bom, o que importa é que ele faça logo os mil gols. E como está fazendo gols de cabeça direto, vai ficar mais bonito se fazer também o milésimo assim?, afirmou Romarinho. E na mensagem para o pai fazer os dois gols que faltam para o feito foi enfático: ?Se Deus quiser vai sair neste domingo. Beijos e boa sorte.? Durante todo o tempo, Romarinho não incomodou com as perguntas feitas, inclusive, por jornalistas da Holanda, Espanha e Dinamarca. O filho de Romário achou natural, neste momento, ser assediado pelo fama do pai mas assegurou que, em breve, será por causa de seu futebol. E enquanto o filho era o alvo dos jornalistas, Romário foi dispensado do treino porque somente na manhã desta sexta retornou de Brasília. Mas, o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, explicou que o jogador iria fazer um trabalho especial em sua casa e, neste sábado, estaria em São Januário.