Sem Romário, Celso Roth treina o esquema 4-5-1 no Vasco O técnico do Vasco, Celso Roth, tem aproveitado o tempo livre da equipe para conhecer o elenco e testar várias formações táticas. Domingo, ainda sem contar com o artilheiro Romário, que treina em separado para recuperar o condicionamento físico, o treinador substituiu a tradicional armação 4-4-2 pela 4-5-1. ?É importante criarmos este tipo de situação para os jogadores. Não quer dizer que vou adotar o novo esquema, mas preciso treiná-lo porque posso ter a necessidade de usá-lo?, explicou o técnico do Vasco. Além da mudança na formação tática, Roth aproveitou o treino para mandar um aviso aos jogadores vascaínos. Sem citar nomes, frisou que não vai admitir desvio de conduta dentro do grupo. ?Temos alguns objetivos aqui no Vasco e não podemos passar o tempo. Quando percebo alguns desvios de trajetória logo chamo a atenção?, concluiu Roth.