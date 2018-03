Sem Romário, Flu derrota Olaria por 1 a 0 Em um jogo onde desperdiçou várias oportunidades de gol, o Fluminense venceu o Olaria, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Maracanã, na abertura da quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Agora, dependendo dos resultados deste domingo, o Tricolor poderá assegurar uma vaga à semifinal, faltando uma partida para o término da fase. Se Flamengo e Cabofriense empatarem suas partidas deste domingo contra o Botafogo e Portuguesa, respectivamente, o Tricolor estará na semifinal da Taça Rio. Uma possibilidade que só foi obtida após uma difícil vitória sobre o Olaria, que teve o melhor jogador da partida, o goleiro Cássio. Mesmo desfalcado do craque Romário, impedido de atuar pelo técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, porque chegou na manhã deste sábado da Suíça, onde foi resolver problemas particulares, o Fluminense conseguiu criar jogadas de ataque. O meia Ramon inaugurou a série de gols perdidos logo aos 8 minutos do primeiro tempo, ao ter um chute defendido por Cássio, na entrada da pequena área. Depois foi a vez do atacante Alessandro, o meia Roger e o também atacante Marcelo, terem seus chutes defendidos pelo goleiro do Olaria. No segundo tempo, o Olaria voltou melhor posicionado em campo e passou a pressionar o Fluminense nos minutos iniciais. Mas, não conseguiu sustentar a ofensiva e o Tricolor se recuperou, voltando a exigir que Cássio praticasse boas defesas. Mas, aos 26 minutos, Roger cobrou escanteio pela direita, houve uma confusão na área e a bola sobrou para Marcelo chutar de perna direita, sem defesa para o goleiro do Olaria. Com o gol, o atacante Tricolor, que é reserva, ampliou sua liderança na artilharia da equipe e totalizou sete. Romário é o segundo, acompanhado pelo zagueiro Antônio Carlos, com 3.