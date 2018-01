Sem Romário, Fluminense só empata Enquanto o atacante Romário viajava na tarde desta quarta-feira para a Arábia Saudita, o Fluminense empatava com o Americano por 3 a 3, nas Laranjeiras, pelo Campeonato Carioca, numa partida tumultuada por causa de uma arbitragem polêmica de William de Souza Nery. O Flu marcou três gols em 19 minutos, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo. O atacante Fábio Bala marcou dois e assumiu a artilharia isolada da competição, com 9 gols. "Mais uma vez fui roubado, mas isso não é desculpa para o empate. Faltou tranqüilidade", afirmou o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. "Já sabia que coisas erradas iam acontecer no segundo tempo." O Americano, time pelo qual torce o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio, Eduardo Vianna, teve um pênalti polêmico marcado a seu favor. E, no final, ainda foi favorecido pela anulação de um gol legítimo do Fluminense, marcado por Marcelo e em que foi apontado impedimento. Jogo - Apesar da ausência de Romário, o Fluminense começou bem a partida. O meia Carlos Alberto, o novo ídolo da torcida, comandou o time como se fosse um veterano. Aos 9 minutos, ele iniciou a jogada em que Fábio Bala abriu o placar. Aos 16, o mesmo Fábio Bala aproveitou falha da zaga do Americano e ampliou. A partida estava fácil para o Fluminense. Tanto que, aos 17 minutos, Alex Oliveira entrou na área e foi derrubado pelo goleiro Charles. Carlos Alberto cobrou o pênalti, marcando o terceiro gol do seu time. Com a boa vantagem, o Fluminense se acomodou e o Americano resolveu arriscar. Aos 25 minutos, Ronaldo chutou de fora da área e marcou o primeiro para o time de Campos. No segundo tempo, o Fluminense cansou de perder gols. Enquanto isso, o Americano apostava nos contra-ataques. Até que, aos 30 minutos, Léo Macaé caiu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Marcelo Carioca chutou e marcou o segundo do time de Campos. Aí, aos 33, Léo Macaé empatou a partida, com um belo gol. O empate revoltou os torcedores do Fluminense. Principalmente, depois que o time teve o gol mal anulado pelo árbitro, aos 40 minutos. A fúria se voltou ao presidente da Federação, Eduardo Vianna, que, da tribuna do estádio, provocava a torcida do Flu a cada gol do Americano. No final, ele precisou sair das Laranjeiras escoltado pela polícia. Ficha técnica: Fluminense: Kleber; Jancarlos, César (Rodolfo), Zé Carlos e Jadílson; Marcão (Djair), Marciel, Alex Oliveira (Marcelo) e Carlos Alberto; Fábio Bala e Ademílson. Técnico: Renato Gaúcho. Americano: Charles; Anderson, Rogério e Laerte; Oliveira (Nielsen), Catitu (Luciano Netter), Baiano, Ronaldo (Fabrício Carioca) e Marcos Lucas; Léo Macaé e Marcelo Carioca. Técnico: Gaúcho. Gols: Fábio Bala, aos 9 e aos 16, Carlos Alberto, aos 19, e Ronaldo, aos 25 do primeiro tempo. Marcelo Carioca, aos 30, e Léo Macaé, aos 33 do segundo. Árbitro: William de Souza Nery Cartão amarelo: Charles, Léo Macaé, Ronaldo, Marcão, César, Fábio Bala e Nielsen. Renda e público: Não divulgados Local: Laranjeiras