Sem Romário, Vasco fica no empate Sob chuva e com o campo encharcado, o Vasco ficou no empate por 1 a 1 com o América, nesta quarta-feira à noite, em Édson Passos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Sem Romário, que foi poupado, o time de São Januário voltou a jogar mal, a exemplo da estréia de domingo, contra a Portuguesa, quando ao menos obteve a vitória. O América pressionou o Vasco desde o começo do primeiro tempo. E logo chegou ao seu gol. Aos 9 minutos, meia Ismael bateu falta e fez 1 a 0. O primeiro ataque perigoso do Vasco ocorreu somente aos 23 minutos, quando, em uma cobrança de falta da intermediária, o meia Júnior obrigou o goleiro Lázaro a fazer uma difícil defesa. Mas o América quase ampliou aos 45, quando Flavinho mandou a bola na trave. Ainda no primeiro tempo, aos 50 minutos, o Vasco conseguiu seu gol de empate. O zagueiro Fabiano aproveitou escanteio batido pelo lateral-direito Diego e marcou de cabeça. No segundo tempo, poucas oportunidades de gols foram criadas. Sem inspiração, o Vasco não conseguiu escapar do empate com o América. Poupado para o clássico de domingo, contra o Botafogo, Romário esteve em Édson Passos para acompanhar o jogo. "Desde quando cheguei ao Vasco, falei que não teria a obrigação de atuar em todos os jogos e nem o tempo todo. Conversamos e chegamos a conclusão de que seria melhor ficar fora da partida", explicou o jogador, que completa 39 anos no sábado. "Vim aqui porque gosto de futebol e para torcer por uma vitória do Vasco." Outro resultado - Na outra partida desta quarta-feira à noite, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, a Cabofriense derrotou o Olaria por 3 a 2. Felipe abriu o placar para a Cabofriense aos 6 minutos, mas o Olaria virou ainda no primeiro tempo, com Marcelo Souza e Berg, aos 36 e aos 44, respectivamente. No segundo tempo, a Cabofriense empatou o confronto aos 17 minutos, com Têti, e virou aos 37, com o gol de Michel.