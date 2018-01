Sem Romário, Vasco tem jogo decisivo contra Cabofriense O atacante Romário não joga, mas estará torcendo e muito para o Vasco vencer a Cabofriense, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, e se classificar à semifinal do segundo turno da Taça Rio. A equipe de São Januário chegou à última rodada na liderança do Grupo B, com dez pontos, seguido de perto por Volta Redonda e Friburguense, que têm nove, e estão na briga pelas duas vagas da chave. Mas, a princípio, o que poderia ser um problema pode ter sido a solução para o Vasco voltar a vencer no Carioca. O fato de Romário estar perseguindo o milésimo gol tem perturbado os demais jogadores, ansiosos para o craque atingir a marca histórica. Como Romário quer atingir o gol mil no Maracanã, não estará em campo contra a Cabofriense, o que, de certa forma aliviou o ambiente em São Januário. O atacante Leandro Amaral reconheceu que o time terá mais facilidade para atuar sem o artilheiro. ?Esse clima de oba-oba, de festa, de comemoração, faz com que o adversário venha um pouco machucado, marcando mais forte e isso dificulta um pouco?, destacou Leandro Amaral, que terá por companheiro André Dias ou Ernane. ?Sem esse clima, nossa equipe pode render um pouco mais.? Se não bastassem os problemas internos por causa do milésimo gol de Romário, e a ausência do zagueiro Dudar, por suspensão - Jorge Luiz o substituirá -, o Vasco ainda vai enfrentar a Cabofriense embalada pela disputa da segunda vaga do Grupo A. O Botafogo lidera com três pontos de vantagem sobre o time de Cabo Frio e o Madureira, ambos com nove. O técnico da Cabofriense, Waldemar Lemos, destacou que a ausência de Romário não modificou seus planos para o confronto. De acordo com o treinador, o time do Vasco tem qualidade suficiente e não depende do craque para conquistar vitórias. ?Estamos confiantes e muito concentrados para alcançar o nosso objetivo. Será um jogo franco, porque ambas as equipes dependem da vitória?, disse o técnico da Cabofriense. ?Não temos porque mudar a nossa programação. O Romário é um craque mas o Vasco não depende apenas de um jogador.? CABOFRIENSE x VASCO Cabofriense - Gatti; Oziel, Cléberson, Everton e Júlio César; Marcão, Marcos Marins, Esquerdinha e Jardel; William e Zé Carlos. Técnico: Waldemar Lemos. Vasco - Cássio; Vagner Diniz, Fábio Braz, Jorge Luiz e Sandro; Amaral, Roberto Lopes, Renato e Morais; André Dias (Ernane) e Leandro Amaral. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro - Agnaldo Xavier Farias. Horário - 16 horas. Local - Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio.