Sem Romário, Vasco vence Concepción Mesmo sem o artilheiro Romário, contundido, o Vasco classificou-se para as quartas-de-final da Taça Libertadores da América ao derrotar o Deportes Concepción, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. Por ter vencido a primeira partida, por 3 a 1, a equipe carioca podia perder por até um gol que prosseguiria na competição. Na próxima etapa, os vascaínos enfrentam o vencedor do confronto entre o Boca Junior(ARG) e Junior (COL). A vantagem obtida para a classificação desestimulou os jogadores do Vasco, que pouco se empenharam durante o primeiro tempo. A equipe optou por explorar os contra-ataques e criou poucas jogadas ofensivas, em uma delas, o goleiro Montoya fez uma difícil defesa em um chute do lateral-direito Maricá. Apesar de cometer muitas faltas, o Deportes Concepción procurou atacar para inverter a vantagem do Vasco. O goleiro Hélton evitou que a equipe chilena inaugurasse o marcador, ao defender um chute do atacante Montecinos. Os jogadores do Vasco voltaram mais animado para o segundo tempo e, aos cincos minutos, em uma cobrança de falta ensaiada, o meia Pedrinho tocou para o meia Juninho Paulista fazer o único gol da partida. Em seguida, o zagueiro Fabiano Eller desperdiçou uma oportunidade de ampliar o placar. Empolgado com a vantagem parcial, o Vasco criou mais jogadas ofensivas, principalmente, com Juninho Paulista, Pedrinho e o atacante Viola, que cabeceou uma bola na trave. A equipe chilena também teve algumas chances para marcar, mas Hélton assegurou a vitória vascaína. Com a vitória, o Vasco continuou com o aproveitamento de 100% na Taça Libertadores da América e estabeleceu o recorde de oito vitórias consecutivas na competição. O Cruzeiro também já venceu oito vezes, mas as vitórias não foram consecutivas.