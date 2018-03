Sem Ronaldinho, Barcelona busca 3º lugar O atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, desfalca a equipe na partida desta quarta-feira contra o Real Bétis, em jogo adiado da 30ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro está suspenso em virtude de sua expulsão contra o Valladolid, sábado. Apesar de marcar na vitória por 3 a 1, fora de casa, o jogador recebeu dois cartões amarelos e deixou seu time durante quase todo o segundo tempo com um a menos. Um resultado positivo pode levar o Barcelona à terceira posição, ultrapassando o Deportivo La Coruña. Mas um dado assusta: sem Ronaldinho, a equipe ainda não venceu fora de casa. Entretanto, o técnico Frank Rijkaard, não perde a confiança no grupo. "Vamos tentar fazer nosso jogo e espero que seja uma boa partida", disse o técnico holandês. Madri - O atacante Fernando Torres, do Atlético de Madrid, também cumprirá um jogo de suspensão e não vai enfrentar o Real no clássico da cidade, sábado, no Vicente Calderón. Torres foi expulso ao desferir uma cotovelada em Josemi, do Málaga, quando disputavam uma bola no ar.