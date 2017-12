Sem Ronaldinho, Barcelona goleia Albacete Mesmo sem Ronaldinho Gaúcho e Kluivert, o Barcelona não teve trabalho e goleou o Albacete por 5 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Xavi, Saviola, Quaresma, Davids e Luis Enrique. Com o resultado, o time catalão somou 34 pontos e encostou no Osasuna, sexto colocado. Deportivo La Coruña e Sevilla jogam logo mais à noite.