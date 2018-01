Sem Ronaldinho, Barcelona goleia o Betis O técnico Frank Rikjaard resolveu poupar Ronaldinho Gaúcho e o luso-brasileiro Deco, que vinham sendo criticados pela imprensa catalã devido às últimas atuações, da partida deste sábado, contra o Betis. Mas, mesmo desfalcado de dois de seus principais titulares, o Barcelona goleou o rival por 4 a 1, neste sábado, fora de casa, e assumiu provisoriamente a quinta posição do Campeonato Espanhol, com oito pontos. O Barcelona poderia ter até ampliado, caso o camaronês Samuel Eto?o não tivesse perdido um pênalti quando o jogo estava 0 a 0. Mas ele se redimiu fazendo o segundo e o terceiro gol de seu time. O primeiro foi marcado por Van Bommel e o segundo por Ezquerro. Juanito descontou para o Betis, que teve o brasileiro Ricardo Oliveira expulso ainda no primeiro tempo.