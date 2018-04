Sem Ronaldinho Gaúcho, Barcelona vence O Barcelona está provando que não sente tanta falta de Ronaldinho Gaúcho. O técnico Frank Rijkaard poupou o brasileiro ? que se recupera de uma contusão no tornozelo ? para a estréia na Liga dos Campeões (terça-feira, contra o Celtic, em Glasgow). Mesmo assim, o Barcelona venceu o Sevilla, neste sábado, por 2 a 0 ? gols de Giuly e Larsson. Foi a segunda vitória em dois jogos pelo Campeonato Espanhol. Foi o segundo gol de Giuly em dois jogos. Havia marcado um na estréia contra o Racing. Giuly foi lançado por Xavi Hernandez aos 35 minutos e chutou. O goleiro do Sevilla, Suarez, tentou defender com os pés, sem sucesso. Larsson completou o placar aos 32 do segundo tempo, em jogada de Deco. O Barcelona teve uma baixa: o meia Thiago Motta sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Foi feita uma ressonância para ver a gravidade da contusão. O brasileiro se machucou sozinho aos dois minutos de jogo. Foi substituído por Gerárd.