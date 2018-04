Sem Ronaldinho, Inter só empata Sem Ronaldinho e com Vieri isolado no ataque, a Internazionale de Milão não teve forças para superar a Lazio e terminar o primeiro turno do Campeonato Italiano na liderança. O placar de 0 a 0 deixou o time de Milão na segunda posição, com 35 pontos, um a menos do que a equipe romana, que, superou o Torino por 1 a 0. Demais resultados da 17.ª rodada: Lecce 0 x 1 Milan, Atalanta 1 x 2 Chievo, Bologna 2 x 1 Brescia, Fiorentina 1 x 3 Perugia, Juventus 3 x 0 Udinese, Venezia 3 x 4 Parma e Verona 1 x 0 Piacenza.