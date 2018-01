Sem Ronaldo, Inter vence o Torino O brasileiro Ronaldo, que completou 25 anos ontem, ficou no banco de reservas mas acabou não sendo aproveitado pelo técnico argentino Héctor Cúper, na partida deste domingo em que a Inter venceu o Torino por 1 a 0, no campo do adversário, e assumiu a liderança do Campeonato Italiano, ao lado da Juventus, com 10 pontos. O gol da vitória da equipe milanesa foi marcado pelo serra-leonês Mohammed Kallon, cobrando pênalti. O Chievo Verona se manteve em segundo lugar, agora com nove pontos, ao golear o Piacenza por 4 a 2. A 4ª rodada será complementada à noite, com Milan x Lazio. Eis os outros resultados de hoje: Atalanta 1, Verona 0; Parma 1, Brescia 0; Perugia 1, Udinese 2; Roma 2, Fiorentina 1; Venezia 0, Bologna 1. Sábado, Lecce 0, Juventus 0.