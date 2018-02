Sem Ronaldo, Real aposta em Robinho O técnico do Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo disse nesta terça-feira que, apesar do desfalque de Ronaldo, contundido, confia no talento de Robinho na partida desta quarta-feira contra o Rosenborg, da Noruega, pela Liga dos Campeões da Europa. "Não temos que pensar em Ronaldo, mas em quem vai jogar, que é o Robinho. E aposto que ele vai realizar uma grande partida", declarou o treinador após o treino de hoje na Cidade do Futebol do Real, em Las Rozas, perto de Madri. "Acho que poderemos fazer uma grande exibição porque aqueles que jogarem serão grandes jogadores". O técnico brasileiro destacou a importância da partida, em casa, contra o Rosenborg, que considera a "mais importante até o momento em toda a temporada". "Se não vencermos, teremos problemas para nos classificar. Todos temos que estar muito concentrados. Jogar, por assim dizer, uma final. Se não, teremos que buscar a classificação fora de casa", alertou. O Real Madrid está em terceiro lugar no Grupo F da Liga dos Campeões, com uma vitória e uma derrota. O time perde o segundo lugar para o próprio Rosenborg no saldo de gols. A chave é liderada pelo Lyon, de Juninho Pernambucano, que ganhou seus dois jogos até agora. Luxemburgo disse que o maior perigo oferecido pelo adversário de amanhã é o contra-ataque. "O Rosenborg tem jogadores fortes, cria muitas oportunidades e pode ganhar o jogo no contra-ataque porque tem muita velocidade", analisou. O técnico afirmou que o Real está agora num momento melhor do que quando estreou na Liga dos Campeões, com derrota por 3 a 0 para o Lyon fora de casa. "Estou tranqüilo. Melhoramos de posição na tabela (do Campeonato Espanhol), mas a temporada não termina agora. Temos que continuar trabalhando e fazer as coisas bem feitas. O momento é diferente. Robinho está mais adaptado ao clube e as expectativas são diferentes", disse.