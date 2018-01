Sem Ronaldo, Real Madrid vence Numancia Sem Ronaldo no ataque, que está no Brasil para resolver problemas familiares, o Real Madrid derrotou o Numancia por 2 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo segue sete pontos atrás do líder Barcelona (51 contra 44), que ontem goleou o Sevilla por 4 a 0. Os gols foram marcados por Beckham e Salgado. Miguel descontou para os donos de casa. Nos demais resultados, o Osasuna empatou com o Deportivo La Coruña por 1 a 1, o Espanyol ficou no 2 a 2 com o Bétis, o Mallorca bateu o Getafe por 3 a 1, o Zaragoza ganhou do Málaga por 1 a 0, o Racing Santander empatou por 2 a 2 com o Levante e o Villarreal goleou a Real Sociedad por 4 a 0. Valencia x Athletic Bilbao está em andamento.